Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Кахидзе - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Александр
    Фамилия Кахидзе
    Команда Енисей
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 1999 (23 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.02.2023 75' - 90' Динамо 4:1 Енисей Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 58' -90' Велес (Москва) 2:0 Енисей (Красноярск)
    20.11.2022 86' -90' Родина (Москва) 1:1 Велес (Москва)
    12.11.2022 67' -90' Велес (Москва) 0:1 Динамо Мх (Махачкала)
    06.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 3:0 Велес (Москва)
    30.10.2022 1' -90' Велес (Москва) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    23.10.2022 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 6:0 Велес (Москва)
    16.10.2022 1' -73' Велес (Москва) 1:0 Арсенал (Тула)
    09.10.2022 46' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Велес (Москва)
    25.09.2022 1' -90' Велес (Москва) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    18.09.2022 Был в запасе Алания (Владикавказ) 1:0 Велес (Москва)
    11.09.2022 79' -90' Велес (Москва) 1:2 Рубин (Казань)
    04.09.2022 62' -90' Волга (Ульяновск) 0:2 Велес (Москва)
    27.08.2022 90' -90' Велес (Москва) 3:1 Кубань (Краснодар)
    13.08.2022 Был в запасе Велес (Москва) 0:2 Уфа (Уфа)
    06.08.2022 1' -59' Енисей (Красноярск) 2:1 Велес (Москва)
    53'
    30.07.2022 1' -70' Велес (Москва) 0:2 Родина (Москва)
    24.07.2022 46' -90' Динамо Мх (Махачкала) 1:0 Велес (Москва)
    17.07.2022 Был в запасе Велес (Москва) 2:1 Балтика (Калининград)
    • Читайте нас: 
    11