Александр Кахидзе - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Кахидзе
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Кахидзе
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|58' -90'
|Велес (Москва)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|20.11.2022
|86' -90'
|Родина (Москва)
|1:1
|Велес (Москва)
|12.11.2022
|67' -90'
|Велес (Москва)
|0:1
|Динамо Мх (Махачкала)
|06.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|3:0
|Велес (Москва)
|30.10.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|23.10.2022
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|6:0
|Велес (Москва)
|16.10.2022
|1' -73'
|Велес (Москва)
|1:0
|Арсенал (Тула)
|09.10.2022
|46' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Велес (Москва)
|25.09.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Велес (Москва)
|11.09.2022
|79' -90'
|Велес (Москва)
|1:2
|Рубин (Казань)
|04.09.2022
|62' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:2
|Велес (Москва)
|27.08.2022
|90' -90'
|Велес (Москва)
|3:1
|Кубань (Краснодар)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:2
|Уфа (Уфа)
|06.08.2022
|1' -59'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Велес (Москва)
|53'
|30.07.2022
|1' -70'
|Велес (Москва)
|0:2
|Родина (Москва)
|24.07.2022
|46' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|1:0
|Велес (Москва)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|2:1
|Балтика (Калининград)