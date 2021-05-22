Марк Косновски - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Косновски
|Команда
|Парма
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Косновски
|Команда
|Парма
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Парма
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|3:0
|Парма (Парма)