Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марк Косновски - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Марк
    Фамилия Косновски
    Команда Парма
    Состав Молодежный
    Родной город Будапешт
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Парма 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 1' -90' Сампдория (Генуя) 3:0 Парма (Парма)
    • Читайте нас: 
    11