Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Марк Косновски - статистика

Портсмут
17 апреля 2002 (24), Будапешт
#18 | Полузащитник
177 см
Венгрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портсмут
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Портсмут
2 : 1
29.12.2025
Чарльтон
65' - 85'
84'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Портсмут
1 : 1
26.12.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Дерби Каунти
1 : 1
20.12.2025
Портсмут
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Портсмут
2 : 1
13.12.2025
Блэкберн
57' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Суонси
1 : 0
09.12.2025
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Портсмут
0 : 1
29.11.2025
Бристоль Сити
52' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
26.11.2025
Портсмут
1' - 74'
71'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Портсмут
3 : 1
22.11.2025
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Халл Сити
3 : 2
08.11.2025
Портсмут
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бирмингем Сити
4 : 0
01.11.2025
Портсмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
0 : 1
25.10.2025
Сток Сити
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Портсмут
1 : 2
21.10.2025
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лестер
1 : 1
18.10.2025
Портсмут
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Портсмут
1 : 0
04.10.2025
Мидлсбро
58' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Портсмут
2 : 2
01.10.2025
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
27.09.2025
Портсмут
1' - 74'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Портсмут
0 : 2
20.09.2025
Шеффилд Уэнсдэй
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Портсмут
1 : 0
30.08.2025
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вест Бромвич
1 : 1
23.08.2025
Портсмут
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Портсмут
1 : 2
16.08.2025
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Оксфорд
0 : 1
09.08.2025
Портсмут
Был в запасе
Главные новости
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
Вчера, 21:54
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+