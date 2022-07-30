Роберт Глатцель - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Глатцель
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1994 (29 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Глатцель
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1994 (29 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2022
|1' -121'
|Байройт (Байройт)
|1:3
|Гамбург (Гамбург)