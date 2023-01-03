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    Эллис Симмс - статистика

    #50 | Нападающий
    Имя Эллис
    Фамилия Симмс
    Команда Эвертон
    Состав Основной
    Родной город Олдхэм
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 января 2001 (22 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 81' - 90' Эвертон 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13.02.2023 1' - 61' Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 Был в запасе Эвертон 1:0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
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