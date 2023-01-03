Эллис Симмс - статистика
#50 | Нападающий
|Имя
|Эллис
|Фамилия
|Симмс
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Олдхэм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 2001 (22 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Эллис
|Фамилия
|Симмс
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Олдхэм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 2001 (22 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|81' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|1' - 61'
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|1:0
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|81' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|13.02.2023
|1' -61'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|14.01.2023
|82' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|03.01.2023
|83' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:4
|Брайтон (Брайтон & Хов)