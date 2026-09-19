Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Ковентри
Эллис Симмс
Статистика
€ 12 млн
Эллис Симмс - статистика
Ковентри
5 января 2001 (25), Олдхэм
#9 | Нападающий
184 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
19.09.2026
Ковентри
74' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ковентри
1 : 3
16.09.2026
Астон Вилла
58' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Сити
1 : 0
05.09.2026
Ковентри
71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ковентри
0 : 1
29.08.2026
Халл Сити
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ковентри
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ковентри
1 : 3
16.09.2026
Астон Вилла
58' - 90'
Главные новости
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото
«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
Фото
Футболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
Вчера, 21:54
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+