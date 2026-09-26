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Испания. Сегунда
Команды
Кадис
Эмен Муэффек
Статистика
€ 2 млн
Эмен Муэффек - статистика
Кадис
9 апреля 2001 (25)
#17 | Полузащитник
179 см
Франция | Марокко
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Тенерифе
1 : 1
26.09.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Этьен
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Ницца
4 : 1
29.05.2026
Сент-Этьен
69' - 90'
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Сент-Этьен
0 : 0
26.05.2026
Ницца
90' - 90'
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Сент-Этьен
0 : 0
15.05.2026
Родез
60' - 90'
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