Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Аталанта
Митчел Баккер
Статистика
€ 2,50 млн
Митчел Баккер - статистика
Аталанта
20 июня 2000 (26)
#5 | Защитник
185 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Суперкубок УЕФА 2024
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Кубок 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Молодежный чемпионат Европы 2021
Лига чемпионов 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
1 : 1
22.05.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
0 : 1
17.05.2026
Болонья
82' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
2 : 3
10.05.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
0 : 0
02.05.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
3 : 2
27.04.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 1
18.04.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0 : 1
11.04.2026
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
0 : 3
06.04.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
1 : 0
22.03.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1 : 1
14.03.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2 : 2
07.03.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
2 : 1
01.03.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 1
22.02.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0 : 2
14.02.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
2 : 1
09.02.2026
Кремонезе
Был в запасе
Главные новости
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото
«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
Фото
Футболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
Вчера, 21:54
4
Манчини отреагировал на ситуацию с «Манчестер Сити»
Вчера, 21:40
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+