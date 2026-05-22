Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Суперкубок УЕФА 2024 Франция. Кубок 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Германия. Бундеслига 2022/2023 Германия. Кубок 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Германия. Бундеслига 2021/2022 Германия. Кубок 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Молодежный чемпионат Европы 2021 Лига чемпионов 2020/2021 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Франция. Кубок 2019/2020 Франция. Кубок лиги 2019/2020