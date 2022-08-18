Алекс Кокрейн - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Кокрейн
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2000 (22 года)
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Кокрейн
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|18.08.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)