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Англия. Чемпионшип
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Бирмингем Сити
Алекс Кокрейн
Статистика
€ 2,50 млн
Алекс Кокрейн - статистика
Бирмингем Сити
21 апреля 2000 (26)
#20 | Полузащитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
19.09.2026
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
1 : 2
12.09.2026
Бирмингем Сити
1' - 90'
21'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
2 : 1
09.09.2026
Бирмингем Сити
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
06.09.2026
Вулверхэмптон
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
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Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Бирмингем Сити
1 : 6
25.08.2026
Брентфорд
61' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Суонси
0 : 1
08.08.2026
Бирмингем Сити
1' - 46'
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