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    Сергей Самок - статистика

    #41 | Вратарь
    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Самок
    Команда Новосибирск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 февраля 2001 (22 года)
    Рост 190
    Вес 88
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:3 Акрон (Тольятти)
    15.05.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    07.05.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Томь (Томск)
    30.04.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Факел (Воронеж)
    23.04.2022 Был в запасе Балтика (Калининград) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    16.04.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    10.04.2022 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    06.04.2022 1' -90' Велес (Москва) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    02.04.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    26.03.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 4:0 Текстильщик (Иваново)
    19.03.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Алания (Владикавказ)
    12.03.2022 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    06.03.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    27.11.2021 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    21.11.2021 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.11.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    13.11.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    06.11.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 Ротор (Волгоград)
    31.10.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    23.10.2021 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.10.2021 1' -90' Томь (Томск) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    13.10.2021 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    09.10.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:2 Балтика (Калининград)
    29.09.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    19.09.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    15.09.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.09.2021 Был в запасе Алания (Владикавказ) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    05.09.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Спартак-2 (Москва)
    29.08.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Кубань (Краснодар)
    21.08.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 4:3 Енисей (Красноярск)
    14.08.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Торпедо (Москва)
    08.08.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
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