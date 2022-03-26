Сергей Самок - статистика
#41 | Вратарь
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Самок
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Вес
|88
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Самок
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:3
|Акрон (Тольятти)
|15.05.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|07.05.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Томь (Томск)
|30.04.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.04.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.04.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|02.04.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|26.03.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:0
|Текстильщик (Иваново)
|19.03.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Алания (Владикавказ)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.03.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27.11.2021
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|21.11.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.11.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.11.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|06.11.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|31.10.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|23.10.2021
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.10.2021
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.10.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|09.10.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|29.09.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|15.09.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|05.09.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|29.08.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Кубань (Краснодар)
|21.08.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:3
|Енисей (Красноярск)
|14.08.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|08.08.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)