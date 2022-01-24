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    Giorgos Kanelopoulos - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Giorgos Kanelopoulos
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:3 Ионикос (Никея)
    02.04.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Атромитос (Перистери)
    06.03.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 2:1 Астерас (Триполис)
    02.03.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 5:1 Астерас (Триполис)
    26.02.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:2 Арис (Салоники)
    23.02.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Астерас (Триполис)
    19.02.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 2:0 Астерас (Триполис)
    12.02.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:3 Ионикос (Никея)
    02.02.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:0 ПАС (Яннина)
    24.01.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    15.01.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 1:0 Волос (Волос)
    04.01.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 1:0 ОФИ (Ираклион)
    19.12.2021 Был в запасе ПАОК (Салоники) 3:2 Астерас (Триполис)
    11.12.2021 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 АЕК (Афины)
    05.12.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 1:0 Астерас (Триполис)
    27.11.2021 1' -90' Астерас (Триполис) 6:2 Атромитос (Перистери)
    07.11.2021 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:1 ПАС Ламия (Ламия)
    31.10.2021 Был в запасе ПАС (Яннина) 1:1 Астерас (Триполис)
    02.10.2021 1' -90' Волос (Волос) 2:1 Астерас (Триполис)
    26.09.2021 1' -90' Астерас (Триполис) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    22.09.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 Астерас (Триполис)
    19.09.2021 1' -90' Астерас (Триполис) 0:1 ПАОК (Салоники)
    11.09.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
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