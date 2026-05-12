Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Александр Янкевиц - статистика

Винтертур
25 декабря 2001 (24)
#45 | Полузащитник
181 см
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
32
2
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
1' - 78'
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
1' - 90'
51'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
0 : 2
11.04.2026
Грассхоппер
1' - 57'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
2 : 1
04.04.2026
Винтертур
1' - 62'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
0 : 2
22.03.2026
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 2
15.03.2026
Винтертур
46' - 90'
69'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Сьон
1 : 1
07.03.2026
Винтертур
1' - 70'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Винтертур
1 : 1
03.03.2026
Серветт
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Винтертур
0 : 3
25.02.2026
Тун
1' - 60'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Винтертур
1 : 5
18.02.2026
Санкт-Галлен
1' - 72'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Янг Бойз
6 : 1
14.02.2026
Винтертур
1' - 82'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Цюрих
3 : 0
11.02.2026
Винтертур
1' - 86'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Винтертур
1 : 1
07.02.2026
Лугано
1' - 90'
79'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Винтертур
2 : 1
31.01.2026
Лозанна-Спорт
1' - 90'
4'
90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
2 : 0
14.01.2026
Винтертур
1' - 90'
25'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 4
16.12.2025
Тун
1' - 30'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
2 : 2
13.12.2025
Винтертур
1' - 86'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 2
07.12.2025
Базель
1' - 66'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
1 : 3
29.11.2025
Винтертур
1' - 90'
89'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
5 : 0
22.11.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Винтертур
0 : 1
08.11.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Винтертур
4 : 2
01.11.2025
Серветт
1' - 90'
54'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
3 : 0
28.10.2025
Винтертур
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Винтертур
2 : 2
25.10.2025
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
3 : 0
18.10.2025
Винтертур
1' - 63'
47'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Винтертур
2 : 4
05.10.2025
Лугано
1' - 77'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Серветт
4 : 0
27.09.2025
Винтертур
59' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
2 : 3
14.09.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Винтертур
1 : 3
30.08.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
2 : 2
24.08.2025
Винтертур
1' - 64'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
09.08.2025
Винтертур
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 1
02.08.2025
Янг Бойз
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
27.07.2025
Винтертур
1' - 65'
43'
28'
Главные новости
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
22:33
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
21:54
3
Манчини отреагировал на ситуацию с «Манчестер Сити»
21:40
ВидеоВинисиус рассмешил своим промахом на тренировке сборной Бразилии
21:24
Лига наций. Сербия проиграла Нидерландам, Дания победила Уэльс
20:53
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
1
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
6
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+