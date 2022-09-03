Рубен Гарсия - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Леванте
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Эльче
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Леванте
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Эльче
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|13.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|30.01.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|21.01.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|09.10.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|02.10.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|03.09.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)