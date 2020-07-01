Андреа Гьон - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Гьон
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мантова
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Гьон
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мантова
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2020
|67' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|29.07.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|5:0
|Дженоа (Генуя)
|25.07.2020
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|21.07.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Милан (Милан)
|18.07.2020
|71' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.07.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:3
|Ювентус (Турин)
|11.07.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.07.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.07.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:2
|Лечче (Лечче)
|01.07.2020
|88' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.06.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:3
|Верона (Верона)
|09.03.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:0
|Брешиа (Брешиа)