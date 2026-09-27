Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Сан-Диего
Dagur Dan Þórhallsson
Статистика
Dagur Dan Þórhallsson - статистика
Сан-Диего
#3 | Нападающий
Исландия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
89' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
1' - 46'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
62' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
США. МЛС 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
Лига наций 2024/2025
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Лига конференций 2022/2023
Норвегия. Элитсериен 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монреаль
10
1
0
0
0
Сан-Диего
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
89' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
1' - 46'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
62' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Портленд
3 : 1
20.08.2026
Сан-Диего
1' - 74'
США. МЛС, 19 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.08.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Диего
1 : 0
26.07.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Нэшвилл
1 : 0
23.07.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
4 : 4
24.05.2026
Монреаль
46' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Монреаль
2 : 2
14.05.2026
Портленд
1' - 88'
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 0
09.05.2026
Орландо Сити
90' - 90'
90'
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
03.05.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Монреаль
1 : 0
25.04.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Монреаль
4 : 1
18.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Монреаль
1 : 2
11.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 70'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
04.04.2026
Монреаль
1' - 46'
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
4 : 3
22.03.2026
Монреаль
58' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Орландо Сити
2 : 1
15.03.2026
Монреаль
1' - 58'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
08.03.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
3 : 0
28.02.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Диего
5 : 0
22.02.2026
Монреаль
1' - 90'
Главные новости
Тикнизян – журналисту: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
21:54
Манчини отреагировал на ситуацию с «Манчестер Сити»
21:40
Видео
Винисиус рассмешил своим промахом на тренировке сборной Бразилии
21:24
Лига наций. Сербия проиграла Нидерландам, Дания победила Уэльс
20:53
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
1
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
6
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
2
Видео
«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
21
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
27
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+