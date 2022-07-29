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    Деннис Борковски - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Деннис
    Фамилия Борковски
    Команда РБ Лейпциг
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 января 2002 (21 год)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2022 1' -90' Динамо (Дрезден) 0:1 Штутгарт (Штутгарт)
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