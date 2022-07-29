Деннис Борковски - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|Борковски
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 2002 (21 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|Борковски
|Команда
|РБ Лейпциг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Дрезден)
|0:1
|Штутгарт (Штутгарт)