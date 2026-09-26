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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Касымпаша
Андри-Фаннар Бальдюрссон
Статистика
€ 2 млн
Андри-Фаннар Бальдюрссон - статистика
Касымпаша
10 января 2002 (24)
#16 | Полузащитник
Исландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
1' - 72'
72'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
1' - 90'
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Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Лига наций 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Исландия
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
1 : 0
31.05.2026
Исландия
1' - 72'
Товарищеские матчи. Сборные,
Гаити
1 : 1
31.03.2026
Исландия
46' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Канада
2 : 2
28.03.2026
Исландия
76' - 90'
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