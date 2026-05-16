Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,50 млн

Бени Банингиме - статистика

Хартс
9 сентября 1988 (38), Киншаса
#6 | Полузащитник
178 см
ДР Конго
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хартс
25
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Селтик
3 : 1
16.05.2026
Хартс
1' - 51'
50'
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Хартс
3 : 0
13.05.2026
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Мазервелл
1 : 1
09.05.2026
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Хартс
2 : 1
04.05.2026
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Хиберниан
1 : 2
26.04.2026
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хартс
3 : 1
11.04.2026
Мазервелл
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Ливингстон
2 : 2
05.04.2026
Хартс
89' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Хартс
1 : 0
21.03.2026
Данди
76' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Хартс
1 : 0
28.02.2026
Абердин
87' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Рейнджерс
4 : 2
15.02.2026
Хартс
1' - 74'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Хартс
1 : 0
10.02.2026
Хиберниан
1' - 76'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Миррен
1 : 0
03.02.2026
Хартс
1' - 79'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Хартс
2 : 0
14.01.2026
Сент-Миррен
1' - 15'
15'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
0 : 1
11.01.2026
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Хартс
1 : 0
03.01.2026
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Хиберниан
3 : 2
27.12.2025
Хартс
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Хартс
2 : 1
21.12.2025
Рейнджерс
83' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
4 : 0
01.11.2025
Данди
1' - 84'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 2
29.10.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хартс
3 : 1
26.10.2025
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Килмарнок
0 : 3
18.10.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хартс
1 : 0
04.10.2025
Хиберниан
1' - 90'
37'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
3 : 0
27.09.2025
Фалкирк
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Рейнджерс
0 : 2
13.09.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Ливингстон
1 : 2
30.08.2025
Хартс
1' - 80'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
3 : 3
23.08.2025
Мазервелл
Был в запасе
Главные новости
Лига наций. Сербия проиграла Нидерландам, Дания победила Уэльс
20:53
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
5
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
2
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
20
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
24
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
2
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
2
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+