Бени Банингиме - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Бени
|Фамилия
|Банингиме
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Имя
|Бени
|Фамилия
|Банингиме
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|05.04.2021
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|3:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|02.04.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|16.03.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:2
|Брентфорд (Лондон)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|02.03.2021
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|4:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|26.02.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|19.02.2021
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|03.02.2021
|87' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|3:0
|Дерби Каунти (Дерби)