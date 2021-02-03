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    Бени Банингиме - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Бени
    Фамилия Банингиме
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1988 (34 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
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