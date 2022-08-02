Бошко Шутало - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Бошко
|Фамилия
|Шутало
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2000 (23 года)
|Рост
|188
|Вес
|74
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Бошко
|Фамилия
|Шутало
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2000 (23 года)
|Рост
|188
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|1' -121'
|Динамо (Загреб)
|4:1
|Буде-Глимт (Буде)
|16.08.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|09.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|4:2
|Лудогорец (Разград)
|02.08.2022
|86' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:2
|Динамо (Загреб)