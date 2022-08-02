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    Бошко Шутало - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Бошко
    Фамилия Шутало
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 2000 (23 года)
    Рост 188
    Вес 74
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2022 1' -121' Динамо (Загреб) 4:1 Буде-Глимт (Буде)
    16.08.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 1:0 Динамо (Загреб)
    09.08.2022 1' -90' Динамо (Загреб) 4:2 Лудогорец (Разград)
    02.08.2022 86' -90' Лудогорец (Разград) 1:2 Динамо (Загреб)
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