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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коньяспор
Эбрима Колли
Статистика
€ 800 тыс
Эбрима Колли - статистика
Коньяспор
1 февраля 2000 (26)
#19 | Полузащитник
179 см
Гамбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 0
12.09.2026
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
1 : 2
29.08.2026
Коджаэлиспор
1' - 46'
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Гамбия
1
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1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
1' - 90'
42'
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