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Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Турция. Суперлига 2026/2027 Лига Европы 2025/2026 Швейцария. Суперлига 2025/2026 Лига чемпионов 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Швейцария. Суперлига 2024/2025 Кубок африканских наций 2023 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Швейцария. Суперлига 2023/2024 Турция. Суперлига 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Кубок африканских наций 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021