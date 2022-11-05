Кике Перес - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Кике
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Толедо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Кике
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Толедо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 71'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|30'
|12.02.2023
|1' - 75'
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 68'
|Реал Сосьедад
|0:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 20 тур
|29.01.2023
|1' - 90'
|Вальядолид
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|21
|0
|3
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -71'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|30'
|12.02.2023
|1' -75'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|05.02.2023
|1' -68'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|29.01.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|21.01.2023
|1' -75'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|38'
|14.01.2023
|1' -83'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|07.01.2023
|57' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|70'
|30.12.2022
|59' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|08.11.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.11.2022
|67' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|30.10.2022
|1' -65'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|1' -60'
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|16.10.2022
|1' -79'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.10.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|01.10.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|37' 11'
|16.09.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|09.09.2022
|1' -76'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.09.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|90'
|28.08.2022
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|80'
|19.08.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|13.08.2022
|56' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:3
|Вильярреал (Вильярреал)