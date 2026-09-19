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Серия А 2026/2027
Команды
Венеция
Кике Перес
Статистика
€ 2,50 млн
Кике Перес - статистика
Венеция
14 февраля 1997 (29), Толедо
#71 | Полузащитник
184 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
1' - 90'
29'
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
3 : 2
06.09.2026
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
1' - 80'
48'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венеция
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
1' - 90'
29'
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
3 : 2
06.09.2026
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
1' - 80'
48'
Италия. Серия А, 1 тур
Венеция
0 : 2
23.08.2026
Лечче
1' - 70'
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