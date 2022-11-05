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    Кике Перес - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Кике
    Фамилия Перес
    Команда Вальядолид
    Состав Молодежный
    Родной город Толедо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 71' Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    30'
    12.02.2023 1' - 75' Вальядолид 0:0 Осасуна Испания. Примера, 21 тур
    05.02.2023 1' - 68' Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид Испания. Примера, 20 тур
    29.01.2023 1' - 90' Вальядолид 1:0 Валенсия Испания. Примера, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 21 0 3 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -71' Бетис (Севилья) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    30'
    12.02.2023 1' -75' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    05.02.2023 1' -68' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    29.01.2023 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    21.01.2023 1' -75' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    38'
    14.01.2023 1' -83' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    07.01.2023 57' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    70'
    30.12.2022 59' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    08.11.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    05.11.2022 67' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эльче (Эльче)
    30.10.2022 1' -65' Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.10.2022 1' -60' Вальядолид (Вальядолид) 4:1 Сельта (Виго)
    16.10.2022 1' -79' Эспаньол (Барселона) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    09.10.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    01.10.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    37' 11'
    16.09.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    09.09.2022 1' -76' Жирона (Жирона) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.09.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    90'
    28.08.2022 1' -90' Барселона (Барселона) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    80'
    19.08.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    13.08.2022 56' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:3 Вильярреал (Вильярреал)
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