Мишель Адопо - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Мишель
|Фамилия
|Адопо
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 2000 (22 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Мишель
|Фамилия
|Адопо
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 2000 (22 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|Был в запасе
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|10.02.2023
|1' - 69'
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|87' - 90'
|Торино
|1:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 21 тур
|01.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|2:1
|Торино
|Италия. Кубок, 1/4 финала
|28.01.2023
|Был в запасе
|Эмполи
|2:2
|Торино
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|10.02.2023
|1' -69'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|87' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Торино (Турин)
|21.01.2023
|1' -69'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Торино (Турин)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:1
|Торино (Турин)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Верона (Верона)
|13.11.2022
|80' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|30.10.2022
|85' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|74' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Торино (Турин)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:1
|Торино (Турин)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Торино (Турин)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Лацио (Рим)
|13.08.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)