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Серия А 2026/2027
Команды
Кальяри
Мишель Адопо
Статистика
€ 7 млн
Мишель Адопо - статистика
Кальяри
19 июля 2000 (26)
#8 | Полузащитник
187 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
1' - 90'
19'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
5
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
1' - 90'
19'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 1
22.08.2026
Кальяри
1' - 90'
79'
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