Алексей Корниенко - статистика
#84 | Нападающий
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Корниенко
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Корниенко
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.06.2020
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|10:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)