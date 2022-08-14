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    Hans Christian Bernat - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Hans Christian Bernat
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 0:0 Рандерс (Рандерс)
    21.10.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 3:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    16.10.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    09.10.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    30.09.2022 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 1:1 Оденсе (Оденсе)
    18.09.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Оденсе (Оденсе)
    10.09.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    28.08.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    22.08.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:0 Хорсенс (Хорсенс)
    14.08.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 2:0 Оденсе (Оденсе)
    07.08.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:2 Орхус (Орхус)
    29.07.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:5 Мидтьюлланд (Хернинг)
    24.07.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 2:2 Оденсе (Оденсе)
    18.07.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 0:2 Нордшелланд (Фарум)
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