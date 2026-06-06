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Марибор
Омар Рекик
Статистика
€ 500 тыс
Омар Рекик - статистика
Марибор
20 декабря 2001 (24)
#4 | Защитник
Тунис | Нидерланды
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Тунис
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Австрия
1 : 0
01.06.2026
Тунис
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Канада
0 : 0
01.04.2026
Тунис
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Гаити
0 : 1
29.03.2026
Тунис
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