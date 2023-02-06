Омар Рекик - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Рекик
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Рекик
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 2001 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.02.2023
|1' - 55'
|Блэкберн
|0:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2023
|1' -55'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Уиган Атлетик (Уиган)