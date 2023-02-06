Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Омар Рекик - статистика

    #66 | Защитник
    Имя Омар
    Фамилия Рекик
    Команда Уиган Атлетик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 декабря 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.02.2023 1' - 55' Блэкберн 0:0 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уиган Атлетик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2023 1' -55' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    • Читайте нас: 
    11