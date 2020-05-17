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Греция. Суперлига
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Панатинаикос
Хави Эрнандес
Статистика
€ 2 млн
Хави Эрнандес - статистика
Панатинаикос
2 мая 1998 (28), Херес
#26 | Защитник
182 см | 72 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
11
2
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 6 тур
Панатинаикос
2 : 2
17.05.2026
ПАОК
50' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Олимпиакос
1 : 0
13.05.2026
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
0 : 0
03.05.2026
АЕК
1' - 17'
17'
Греция. Суперлига, 2 тур
Панатинаикос
0 : 2
19.04.2026
Олимпиакос
1' - 90'
69'
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
0 : 0
05.04.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 26 тур
Астерас
1 : 2
22.03.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 25 тур
Панатинаикос
0 : 0
15.03.2026
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Левадиакос
1 : 4
08.03.2026
Панатинаикос
1' - 90'
37'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
4 : 1
04.03.2026
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 23 тур
Панатинаикос
3 : 1
01.03.2026
Арис
1' - 90'
9'
Греция. Суперлига, 22 тур
ОФИ
0 : 2
22.02.2026
Панатинаикос
1' - 71'
52'
Греция. Суперлига, 21 тур
Панатинаикос
1 : 1
15.02.2026
Ларисса
1' - 90'
Греция. Суперлига, 20 тур
Олимпиакос
0 : 1
08.02.2026
Панатинаикос
Был в запасе
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