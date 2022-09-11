Флориан Флеккер - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Флеккер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вольфсберг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Флеккер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вольфсберг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Рид
|1:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|80' - 90'
|Альтах
|0:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|12.02.2023
|80' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|13.11.2022
|77' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|30.10.2022
|74' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2022
|74' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|15.10.2022
|75' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|08.10.2022
|81' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:3
|Хартберг (Хартберг)
|01.10.2022
|67' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|17.09.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|11.09.2022
|77' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|04.09.2022
|67' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|27.08.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|31.07.2022
|83' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|23.07.2022
|76' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)