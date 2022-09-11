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    Флориан Флеккер - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Флориан
    Фамилия Флеккер
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Вольфсберг
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Рид 1:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 80' - 90' Альтах 0:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 Был в запасе Рид (Рид) 1:1 ЛАСК (Линц)
    12.02.2023 80' -90' Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
    13.11.2022 77' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Штурм (Грац)
    30.10.2022 74' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    23.10.2022 74' -90' ЛАСК (Линц) 2:2 Аустрия (Вена)
    15.10.2022 75' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:3 ЛАСК (Линц)
    08.10.2022 81' -90' ЛАСК (Линц) 0:3 Хартберг (Хартберг)
    01.10.2022 67' -90' Зальцбург (Зальцбург) 1:1 ЛАСК (Линц)
    17.09.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:4 Тироль (Ваттенс)
    11.09.2022 77' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:1 ЛАСК (Линц)
    04.09.2022 67' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Рид (Рид)
    27.08.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 4:1 Альтах (Альтах)
    31.07.2022 83' -90' Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
    23.07.2022 76' -90' ЛАСК (Линц) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
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