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Бундеслига 2026/2027
Команды
Хоффенхайм
Тим Лемперле
Статистика
€ 17 млн
Тим Лемперле - статистика
Хоффенхайм
5 февраля 2002 (24), Франкфурт-на-Майне
#19 | Нападающий
184 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
3 : 1
20.09.2026
Хоффенхайм
62' - 90'
Лига Европы, 1 тур
ОФИ
2 : 0
17.09.2026
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
2 : 1
12.09.2026
Штутгарт
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
2 : 3
05.09.2026
Боруссия Д
1' - 84'
54'
84'
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Германия. Бундеслига 2025/2026
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Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хоффенхайм
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
3 : 1
20.09.2026
Хоффенхайм
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
2 : 1
12.09.2026
Штутгарт
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
2 : 3
05.09.2026
Боруссия Д
1' - 84'
54'
84'
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