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    Уго Гильямон - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Уго
    Фамилия Гильямон
    Команда Валенсия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 января 2000 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 69' - 90' Хетафе 1:0 Валенсия Испания. Примера, 22 тур
    05.02.2023 1' - 78' Жирона 1:0 Валенсия Испания. Примера, 20 тур
    61'
    02.02.2023 1' - 90' Реал 2:0 Валенсия Испания. Примера, 17 тур
    29.01.2023 Был в запасе Вальядолид 1:0 Валенсия Испания. Примера, 19 тур
    26.01.2023 1' - 75' Валенсия 1:3 Атлетик Испания. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 18 1 4 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2023 69' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    05.02.2023 1' -78' Жирона (Жирона) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    61'
    02.02.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    29.01.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    23.01.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:2 Альмерия (Альмерия)
    06.01.2023 1' -46' Валенсия (Валенсия) 0:1 Кадис (Кадис)
    31.12.2022 79' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    10.11.2022 79' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Бетис (Севилья)
    81'
    06.11.2022 1' -62' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    10' 25'
    29.10.2022 1' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Барселона (Барселона)
    84'
    22.10.2022 67' -90' Валенсия (Валенсия) 1:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    90'
    18.10.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    15.10.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:2 Эльче (Эльче)
    07.10.2022 1' -61' Осасуна (Памплона) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    38'
    02.10.2022 1' -90' Эспаньол (Барселона) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    17.09.2022 1' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Сельта (Виго)
    90' 16'
    10.09.2022 1' -77' Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    04.09.2022 1' -90' Валенсия (Валенсия) 5:1 Хетафе (Хетафе)
    7' 65'
    29.08.2022 1' -69' Валенсия (Валенсия) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.08.2022 1' -75' Атлетик (Бильбао) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    14.08.2022 1' -90' Валенсия (Валенсия) 1:0 Жирона (Жирона)
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