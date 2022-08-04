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    Антонин - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Антонио
    Фамилия Кортес
    Команда Гранада
    Состав Основной
    Родной город Малага
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 апреля 2000 (22 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витория Гимараеш 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2022 1' -46' Витория Гимараеш (Гимараеш) 1:0 Хайдук (Сплит)
    04.08.2022 Был в запасе Хайдук (Сплит) 3:1 Витория Гимараеш (Гимараеш)
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