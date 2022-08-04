Антонин - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Кортес
|Команда
|Гранада
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Кортес
|Команда
|Гранада
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витория Гимараеш
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2022
|1' -46'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:0
|Хайдук (Сплит)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|3:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)