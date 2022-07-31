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    Иммануэль Ферай - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Иммануэль
    Фамилия Ферай
    Команда Боруссия
    Состав Молодежный
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 апреля 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Айнтрахт 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 1' -29' Айнтрахт (Брауншвейг) 1:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    31.07.2022 1' -123' Айнтрахт (Брауншвейг) 5:4
    (6:5)п    		 Герта (Берлин)
    91' 93'
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