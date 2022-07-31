Иммануэль Ферай - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Иммануэль
|Фамилия
|Ферай
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Иммануэль
|Фамилия
|Ферай
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|1' -29'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|31.07.2022
|1' -123'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|5:4
(6:5)п
|Герта (Берлин)
|91' 93'