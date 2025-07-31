Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Польша. Экстракласа 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Польша. Экстракласа 2023/2024 Португалия. Примейра 2020/2021 Португалия. Примейра 2019/2020