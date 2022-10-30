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    Том Краусс - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Том
    Фамилия Краусс
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Родной город Лейпциг
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 2001 (21 год)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 90' Унион 0:0 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 21 тур
    10.02.2023 1' - 90' Шальке-04 0:0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 20 тур
    04.02.2023 1' - 90' Боруссия 0:0 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 19 тур
    29.01.2023 1' - 90' Шальке-04 0:0 Кельн Германия. Бундеслига, 18 тур
    24.01.2023 1' - 45' Шальке-04 1:6 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шальке-04 20 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -90' Унион (Берлин) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    10.02.2023 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    04.02.2023 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    29.01.2023 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 Кельн (Кельн)
    24.01.2023 1' -45' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:6 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    21.01.2023 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 3:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    67'
    12.11.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Бавария (Мюнхен)
    09.11.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:0 Майнц (Майнц)
    05.11.2022 1' -77' Вердер (Бремен) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    30.10.2022 1' -81' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Фрайбург (Фрайбург)
    73'
    23.10.2022 1' -59' Герта (Берлин) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    14.10.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:3 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    08.10.2022 1' -90' Байер (Леверкузен) 4:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    17.09.2022 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    10.09.2022 1' -87' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Бохум (Бохум)
    03.09.2022 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    27.08.2022 1' -61' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:6 Унион (Берлин)
    20.08.2022 1' -87' Вольфсбург (Вольфсбург) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    13.08.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    35'
    07.08.2022 1' -77' Кельн (Кельн) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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