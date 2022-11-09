Неко Уильямс - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Неко
|Фамилия
|Уильямс
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Вес
|72
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Неко
|Фамилия
|Уильямс
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|58' - 90'
|Ноттингем Форест
|1:1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|56'
|01.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, ответный матч
|25.01.2023
|73' - 90'
|Ноттингем Форест
|0:3
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.01.2023
|73' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|21.12.2022
|1' -87'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|54'
|09.11.2022
|62' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)