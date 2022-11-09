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    Неко Уильямс - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Неко
    Фамилия Уильямс
    Команда Ноттингем Форест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 апреля 2001 (21 год)
    Рост 183
    Вес 72
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 58' - 90' Ноттингем Форест 1:1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Ноттингем Форест 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 22 тур
    56'
    01.02.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, ответный матч
    25.01.2023 73' - 90' Ноттингем Форест 0:3 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, первый матч
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