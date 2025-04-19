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Jan Knapik - статистика

Завершил карьеру
#22 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Теплице
5
1
0
0
0
Слован
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Слован
2 : 3
19.04.2025
Карвина
81' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Градец-Кралове
0 : 2
13.04.2025
Слован
80' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Теплице
1 : 0
15.12.2024
Славия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Слован
3 : 0
08.12.2024
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Виктория
1 : 1
05.12.2024
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Теплице
1 : 0
30.11.2024
Сигма
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Спарта
1 : 1
23.11.2024
Теплице
1' - 74'
61'
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