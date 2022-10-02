|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Теплице
|16
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|1' -72'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|04.02.2023
|1' -77'
|Теплице (Теплице)
|0:5
|Баник (Острава)
|28.01.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|2:0
|Теплице (Теплице)
|12.11.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.11.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:0
|Теплице (Теплице)
|30.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Сигма (Оломоуц)
|13'
|23.10.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|15.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|08.10.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|02.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|5:1
|Пардубице (Пардубице)
|17.09.2022
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:2
|Теплице (Теплице)
|10.09.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Спарта (Прага)
|03.09.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|6:0
|Теплице (Теплице)
|20.08.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|19'
|06.08.2022
|46' -90'
|Слован (Либерец)
|5:1
|Теплице (Теплице)
|30.07.2022
|69' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:2
|Виктория (Пльзень)