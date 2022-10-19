Юлиан Юстван - статистика
#43 | Нападающий
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Юстван
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|69
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Юстван
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Падерборн
|2
|2
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|1' -69'
|Падерборн (Падерборн)
|1:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|19.10.2022
|1' -121'
|Падерборн (Падерборн)
|3:2
(5:4)п
|Вердер (Бремен)
|43'