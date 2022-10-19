Максимилиан Байер - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Байер
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Байер
|Команда
|Ганновер-96
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)