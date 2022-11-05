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    Эль Билал Туре - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Эль Билал
    Фамилия Туре
    Команда Альмерия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 октября 2001 (21 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.02.2023 46' - 90' Жирона 6:2 Альмерия Испания. Примера, 22 тур
    81'
    11.02.2023 58' - 90' Альмерия 2:3 Бетис Испания. Примера, 21 тур
    06.02.2023 69' - 90' Райо Вальекано 2:0 Альмерия Испания. Примера, 20 тур
    27.01.2023 72' - 90' Альмерия 3:1 Эспаньол Испания. Примера, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 16 5 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.02.2023 46' -90' Жирона (Жирона) 6:2 Альмерия (Альмерия)
    81'
    11.02.2023 58' -90' Альмерия (Альмерия) 2:3 Бетис (Севилья)
    06.02.2023 69' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    27.01.2023 72' -90' Альмерия (Альмерия) 3:1 Эспаньол (Барселона)
    23.01.2023 1' -76' Валенсия (Валенсия) 2:2 Альмерия (Альмерия)
    74'
    15.01.2023 1' -66' Альмерия (Альмерия) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    37'
    08.01.2023 1' -66' Альмерия (Альмерия) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    30.12.2022 1' -89' Кадис (Кадис) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    09.11.2022 1' -83' Альмерия (Альмерия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    05.11.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    29.10.2022 1' -67' Альмерия (Альмерия) 3:1 Сельта (Виго)
    23.10.2022 1' -86' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    31'
    20.10.2022 1' -84' Альмерия (Альмерия) 3:2 Жирона (Жирона)
    17'
    16.10.2022 1' -73' Бетис (Севилья) 3:1 Альмерия (Альмерия)
    52'
    08.10.2022 1' -79' Альмерия (Альмерия) 3:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    39'
    30.09.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 4:0 Альмерия (Альмерия)
    17.09.2022 1' -72' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    12.09.2022 60' -90' Альмерия (Альмерия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    05.09.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
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