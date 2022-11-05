Эль Билал Туре - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Эль Билал
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 2001 (21 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Эль Билал
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 октября 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.02.2023
|46' - 90'
|Жирона
|6:2
|Альмерия
|Испания. Примера, 22 тур
|81'
|11.02.2023
|58' - 90'
|Альмерия
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 21 тур
|06.02.2023
|69' - 90'
|Райо Вальекано
|2:0
|Альмерия
|Испания. Примера, 20 тур
|27.01.2023
|72' - 90'
|Альмерия
|3:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|16
|5
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2023
|46' -90'
|Жирона (Жирона)
|6:2
|Альмерия (Альмерия)
|81'
|11.02.2023
|58' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|06.02.2023
|69' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|27.01.2023
|72' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Эспаньол (Барселона)
|23.01.2023
|1' -76'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Альмерия (Альмерия)
|74'
|15.01.2023
|1' -66'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|37'
|08.01.2023
|1' -66'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|30.12.2022
|1' -89'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.11.2022
|1' -83'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|29.10.2022
|1' -67'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Сельта (Виго)
|23.10.2022
|1' -86'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|31'
|20.10.2022
|1' -84'
|Альмерия (Альмерия)
|3:2
|Жирона (Жирона)
|17'
|16.10.2022
|1' -73'
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Альмерия (Альмерия)
|52'
|08.10.2022
|1' -79'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|39'
|30.09.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Альмерия (Альмерия)
|17.09.2022
|1' -72'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|12.09.2022
|60' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)