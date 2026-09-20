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Парма
Эль Билал Туре
Статистика
€ 13 млн
Эль Билал Туре - статистика
Парма
3 октября 2001 (24)
#19 | Нападающий
185 см
Мали
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
1' - 56'
38'
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
1' - 55'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
06.09.2026
Монца
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
29.08.2026
Парма
1' - 80'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Кубок африканских наций 2025
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Лига Европы 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
1' - 56'
38'
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
1' - 55'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
06.09.2026
Монца
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
29.08.2026
Парма
1' - 80'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 1
22.08.2026
Кальяри
1' - 90'
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