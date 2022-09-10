Люка Гурна - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Люка
|Фамилия
|Гурна
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Люка
|Фамилия
|Гурна
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 46'
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 63'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|13'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -46'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|11.02.2023
|1' -63'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|13'
|29.10.2022
|64' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|22.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|16.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|08.10.2022
|1' -61'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|28'
|01.10.2022
|1' -61'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|18.09.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|10.09.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.09.2022
|61' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)