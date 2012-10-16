Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Кубок Дубая 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008