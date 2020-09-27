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МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес Гэлакси
Клаусс
Статистика
€ 2,50 млн
Клаусс - статистика
Лос-Анджелес Гэлакси
1 марта 1997 (29), Крисиума
#99 | Нападающий
190 см | 84 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
27.09.2026
Колорадо
1' - 84'
66'
84'
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
20.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
60' - 90'
76'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
67' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
11
7
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
27.09.2026
Колорадо
1' - 84'
66'
84'
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
20.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
60' - 90'
76'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
67' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Даллас
2 : 2
19.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 54'
53'
США. МЛС, 7 тур
Остин
1 : 2
11.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
62' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
05.04.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Портленд
1 : 1
22.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
30'
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
15.03.2026
Канзаc Сити
1' - 63'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
4 : 1
08.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 71'
56'
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
01.03.2026
Шарлотт
1' - 66'
11, 13'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
23.02.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 88'
2'
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