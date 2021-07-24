Марко Рагуц - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Рагуц
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 1998 (24 года)
|Рост
|186
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€ 800
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Рагуц
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|9
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2022
|62' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|19.02.2022
|1' -72'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:3
|ЛАСК (Линц)
|13.02.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|14' 77'
|12.12.2021
|60' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:3
|ЛАСК (Линц)
|07.11.2021
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|3:0
|Тироль (Ваттенс)
|03.10.2021
|60' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:1
|ЛАСК (Линц)
|90'
|29.08.2021
|74' -89'
|Рид (Рид)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|22.08.2021
|69' -88'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Хартберг (Хартберг)
|15.08.2021
|72' -89'
|ЛАСК (Линц)
|1:3
|Штурм (Грац)
|24.07.2021
|65' -89'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)