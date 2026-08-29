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Австрия. Бундеслига
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Альтах
Марко Рагуц
Статистика
€ 200 тыс
Марко Рагуц - статистика
Альтах
10 июня 1998 (28)
#9 | Нападающий
186 см
Австрия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
3 : 0
29.08.2026
Альтах
1' - 46'
Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига 2026/2027
Австрия. Бундеслига 2025/2026
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Австрия. Бундеслига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альтах
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
3 : 0
29.08.2026
Альтах
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
1 : 2
22.08.2026
Хартберг
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Штурм
1 : 0
15.08.2026
Альтах
57' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Альтах
3 : 1
07.08.2026
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рапид
1 : 0
02.08.2026
Альтах
70' - 90'
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