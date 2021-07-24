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    Марко Рагуц - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Рагуц
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июня 1998 (24 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 9 1 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2022 62' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:0 ЛАСК (Линц)
    19.02.2022 1' -72' Адмира Ваккер (Модлинг) 0:3 ЛАСК (Линц)
    13.02.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    14' 77'
    12.12.2021 60' -90' Аустрия (Вена) 2:3 ЛАСК (Линц)
    07.11.2021 Был в запасе ЛАСК (Линц) 3:0 Тироль (Ваттенс)
    03.10.2021 60' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:1 ЛАСК (Линц)
    90'
    29.08.2021 74' -89' Рид (Рид) 1:0 ЛАСК (Линц)
    22.08.2021 69' -88' ЛАСК (Линц) 1:1 Хартберг (Хартберг)
    15.08.2021 72' -89' ЛАСК (Линц) 1:3 Штурм (Грац)
    24.07.2021 65' -89' Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
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