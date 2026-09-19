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Серия А 2026/2027
Команды
Кальяри
Юкинари Сугавара
Статистика
€ 5,50 млн
Юкинари Сугавара - статистика
Кальяри
28 июня 2000 (26)
#28 | Защитник
179 см | 63 кг
Япония
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
59' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
68' - 90'
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Италия. Серия А 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
59' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
68' - 90'
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