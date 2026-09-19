Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Англия. Чемпионшип 2025/2026 Германия. Бундеслига 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Кубок Азии 2023 Лига конференций 2023/2024 Нидерланды. Эредивизие 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Голландия. Эредивизие 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Голландия. Эредивизие 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Лига Европы 2019/2020