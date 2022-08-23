Джо Арибо - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Арибо
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Арибо
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|79' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Брентфорд
|3:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|31.01.2023
|77' - 90'
|Ньюкасл
|2:1
|Саутгемптон
|Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, ответный матч
|28.01.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|2:1
|Блэкпул
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|77' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|11.01.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|20.12.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|09.11.2022
|1' -60'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|23.08.2022
|66' -90'
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|0:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)