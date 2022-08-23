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    Джо Арибо - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Джо
    Фамилия Арибо
    Команда Саутгемптон
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июля 1996 (26 лет)
    Рост 183
    Вес 76
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 79' - 90' Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 Был в запасе Брентфорд 3:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 22 тур
    31.01.2023 77' - 90' Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Англия. Кубок лиги, 1/2 финала, ответный матч
    28.01.2023 1' - 90' Саутгемптон 2:1 Блэкпул Англия. Кубок, 1/16 финала
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