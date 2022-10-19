Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миккель Серенсен - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Миккель
    Фамилия Серенсен
    Команда Гамбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 января 2001 (22 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карлсруэ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 106' -122' Зандхаузен (Зандхаузен) 3:2
    (8:7)п    		 Карлсруэ (Карлсруэ)
    • Читайте нас: 
    11