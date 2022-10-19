Миккель Серенсен - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Миккель
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 2001 (22 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Миккель
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|106' -122'
|Зандхаузен (Зандхаузен)
|3:2
(8:7)п
|Карлсруэ (Карлсруэ)