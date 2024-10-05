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Shane O'Neill - статистика
Сиэтл
#40 | Нападающий
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Кубок лиг Северной Америки 2024
Сербия. Суперлига 2024/2025
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торонто
20
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Торонто
0 : 1
05.10.2024
Интер Майами
1' - 62'
США. МЛС, 46 тур
Торонто
1 : 4
03.10.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Чикаго Файр
1 : 1
29.09.2024
Торонто
46' - 90'
60'
США. МЛС, 44 тур
Колорадо
2 : 0
22.09.2024
Торонто
1' - 90'
43'
США. МЛС, 41 тур
Торонто
2 : 1
15.09.2024
Остин
45' - 90'
70'
США. МЛС, 39 тур
Торонто
1 : 3
01.09.2024
Ди Си Юнайтед
84' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
25.08.2024
Торонто
1' - 73'
США. МЛС, 36 тур
Монреаль
0 : 1
21.07.2024
Торонто
1' - 67'
53'
США. МЛС, 34 тур
Интер Майами
3 : 1
18.07.2024
Торонто
70' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
14.07.2024
Филадельфия Юнион
1' - 46'
США. МЛС, 31 тур
Коламбус
4 : 0
07.07.2024
Торонто
1' - 60'
США. МЛС, 31 тур
Торонто
1 : 2
04.07.2024
Орландо Сити
72' - 90'
75'
США. МЛС, 29 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
30.06.2024
Торонто
90' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 0
07.04.2024
Торонто
1' - 46'
США. МЛС, 8 тур
Торонто
1 : 3
31.03.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Торонто
2 : 0
24.03.2024
Атланта Юнайтед
1' - 29'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
17.03.2024
Торонто
1' - 90'
72'
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 0
09.03.2024
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
03.03.2024
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 0
25.02.2024
Торонто
1' - 80'
54'
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