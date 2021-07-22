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    T. Abdulrahman - статистика

    Имя T. Abdulrahman
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ДАК 1904 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 57' -89' ДАК 1904 (Дунайська Стреда) 0:2 Партизан (Белград)
    22.07.2021 1' -80' Партизан (Белград) 1:0 ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
    44'
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