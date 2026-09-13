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Чехия. Шанс Лига
Команды
Фастав
Lukas Bartosak
Статистика
Lukas Bartosak - статистика
Фастав
#31 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 2
13.09.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Фастав
1 : 3
06.09.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Зброевка
3 : 2
29.08.2026
Фастав
Был в запасе
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фастав
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 2
13.09.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Фастав
1 : 3
06.09.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Зброевка
3 : 2
29.08.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Фастав
0 : 1
22.08.2026
Слован
58' - 90'
87'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Виктория
3 : 2
15.08.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Виктория
3 : 2
15.08.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Фастав
0 : 2
08.08.2026
Богемианс 1905
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Спарта
3 : 1
31.07.2026
Фастав
67' - 90'
86'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
0 : 1
25.07.2026
Баник
1' - 65'
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