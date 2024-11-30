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Чехия. Шанс Лига
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Azevedo
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Azevedo - статистика
Словацко
Завершил карьеру
#7 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига конференций 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словацко
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Богемианс 1905
3 : 3
30.11.2024
Словацко
80' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
2 : 1
27.11.2024
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Словацко
1 : 1
23.11.2024
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Словацко
1 : 0
03.11.2024
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Словацко
0 : 2
20.10.2024
Теплице
1' - 54'
51'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
0 : 2
05.10.2024
Словацко
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
84' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
2 : 2
24.08.2024
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник
76' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Пардубице
0 : 1
11.08.2024
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Словацко
0 : 0
03.08.2024
Богемианс 1905
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Млада Болеслав
3 : 0
28.07.2024
Словацко
1' - 56'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Словацко
0 : 0
21.07.2024
Славия
80' - 90'
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