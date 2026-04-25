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Чехия. Шанс Лига
Команды
Богемианс 1905
R. Hruby
Статистика
R. Hruby - статистика
Богемианс 1905
#8 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Богемианс 1905
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Богемианс 1905
2 : 0
25.04.2026
Спарта
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Баник
0 : 2
18.04.2026
Богемианс 1905
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Богемианс 1905
2 : 1
11.04.2026
Фастав
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Градец-Кралове
2 : 0
05.04.2026
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Богемианс 1905
0 : 0
07.03.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Сигма
1 : 0
01.03.2026
Богемианс 1905
65' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Богемианс 1905
1 : 0
22.02.2026
Дукла
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Словацко
1 : 2
14.02.2026
Богемианс 1905
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 2
08.02.2026
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Млада Болеслав
2 : 2
31.01.2026
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Богемианс 1905
0 : 3
14.12.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Фастав
0 : 1
08.11.2025
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Богемианс 1905
1 : 2
02.11.2025
Градец-Кралове
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Спарта
2 : 1
28.10.2025
Богемианс 1905
73' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 1
22.10.2025
Млада Болеслав
65' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Богемианс 1905
0 : 1
18.10.2025
Виктория
82' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
2 : 2
27.09.2025
Сигма
81' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Дукла
0 : 2
21.09.2025
Богемианс 1905
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.09.2025
Словацко
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Пардубице
1 : 1
30.08.2025
Богемианс 1905
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Карвина
1 : 2
17.08.2025
Богемианс 1905
79' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Богемианс 1905
0 : 1
10.08.2025
Яблонец
81' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Теплице
3 : 0
02.08.2025
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Богемианс 1905
0 : 2
26.07.2025
Славия
74' - 90'
86'
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