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    Райнхольд Ранфтль - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Райнхольд
    Фамилия Ранфтль
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 1992 (31 год)
    Рост 179
    Вес 75
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия 18 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:0 Аустрия (Вена)
    12.02.2023 1' -90' Аустрия (Вена) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    13.11.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    06.11.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:0 Аустрия (Вена)
    30.10.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:1 Альтах (Альтах)
    23.10.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 2:2 Аустрия (Вена)
    9'
    16.10.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    09.10.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:2 Аустрия (Вена)
    47'
    02.10.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 0:3 Штурм (Грац)
    18.09.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 3:0 Рид (Рид)
    11.09.2022 1' -90' Хартберг (Хартберг) 0:3 Аустрия (Вена)
    03.09.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:2 Аустрия Л (Лустенау)
    4'
    28.08.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 3:3 Аустрия (Вена)
    53' 89'
    21.08.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Аустрия (Вена)
    35'
    13.08.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    07.08.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 3:2 Аустрия (Вена)
    31.07.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
    22.07.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Аустрия (Вена)
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