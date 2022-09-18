Райнхольд Ранфтль - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Райнхольд
|Фамилия
|Ранфтль
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|75
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Райнхольд
|Фамилия
|Ранфтль
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|18
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|12.02.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|13.11.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.11.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|30.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|23.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|9'
|16.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|09.10.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|47'
|02.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|18.09.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|11.09.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:3
|Аустрия (Вена)
|03.09.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|4'
|28.08.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|53' 89'
|21.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|35'
|13.08.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|07.08.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|31.07.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|22.07.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)