Рене Реннер - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Рене
|Фамилия
|Реннер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Рене
|Фамилия
|Реннер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|17
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|13.11.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|46'
|06.11.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|30.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|65'
|15.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|08.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:3
|Хартберг (Хартберг)
|01.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|17.09.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|04.09.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|27.08.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|20.08.2022
|1' -86'
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|14.08.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)
|06.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|31.07.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|10'
|23.07.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|57'