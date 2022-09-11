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    Рене Реннер - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Рене
    Фамилия Реннер
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 1' - 90' Альтах 0:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
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